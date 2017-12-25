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Скончалась актриса фильма «Звуки музыки»

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Фото: Global Look Prees/TLeopold
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Актриса Хизер Мензис-Урих, исполнившая роль дочери главного героя голливудского фильма «Звуки музыки» Луизы фон Трапп, скончалась в возрасте 68 лет в канадском городе Франкфорд, провинция Онтарио. Об этом пишет американский еженедельник Variety.

Как передает «Газета.ру», о смерти артистки сообщил ее сын Райан Урих. По его словам, у актрисы был диагностирован рак. Хизер Мензис-Урих ушла из жизни в окружении близких.

Фильм-мюзикл «Звуки музыки» вышел в 1965 году. Картина была удостоена пяти премий «Оскар». Главные роли в фильме исполнили Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер. Хизер Мензис-Урих также исполняла роли в фильмах «Гавайи» (1966), «Пираньи» (1978), «Угроза исчезновения видов» (1982).

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