Как предполагали многие эксперты, «Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение. Похоже, российский бизнес всё чаще предпочитает цивилизованную форму разрешения конфликтов, что не может не радовать потенциальных и действующих инвесторов и наблюдателей. «Роснефть», в общем, продемонстрировала добрую волю, объявив, что не желает банкротства своего оппонента в лице «Системы», а стремится лишь вернуть утраченное, пусть и частично.

«Система» де-факто признала выдвинутые против нее обвинения, выразив готовность выплатить 100 млрд рублей в рамках мирового соглашения. Что есть мировое соглашение? Это взаимное признание сторонами определенного статуса, в результате чего удается избежать дальнейших судебных разбирательств. Плюсом для ответчика является, безусловно, отсутствие судебного решения, обязывающего его строго исполнить приговор. Ответчик не становится проигравшим.

Для истца же, очевидно, укорачиваются сроки выплат и исчезают дополнительные расходы на обеспечение выполнения судебного решения. И, хотя выплата производится с дисконтом, как и в случае со 100 млрд для «Роснефти», это позволяет ситуации вокруг конфликтующих компаний не задерживаться в развитии.

Мало кто хочет вязнуть в судебных разбирательствах глубоко и надолго — гораздо интереснее и выгоднее реализовывать новые бизнес-проекты. Отказ же от взаимных претензий является ярким тому стимулом.

Примечательно, что выплаты «Система» будет производить не без помощи структур с госучастием: государство, по сути, также позитивно восприняло «мировую» двух крупнейших игроков на российском рынке. В качестве помощников «Системы», по данным «Роснефти», выступят Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк.

Фактически в данном случае мы имеем дело с цивилизованной формой «развода» сторон с гарантией качества этого процесса от государства.

Семь месяцев судебных тяжб, таким образом, можно считать завершенными, а обе компании окажутся еще и в выигрыше. Ведь речь действительно шла о возможном банкротстве АФК «Система» — ее долговая нагрузка была довольно высокой и в результате могла увеличиться вдвое, став непосильной ношей для холдинга. Теперь же ситуация стабилизируется, так как часть активов, «замороженных» ранее, вернется в распоряжение руководства корпорации.

На Западе судебные тяжбы между крупными компаниями часто заканчиваются мировыми соглашениями.

Так, в мае 2017 года было достигнуто мировое соглашение между компаниями Apple и Nokia, поставившее точку в многолетних патентных разбирательствах: Apple выплатила Nokia $2 млрд. В апреле 2016 года Goldman Sachs при заключении мирового соглашения выплатила более $5 млрд, чтобы урегулировать конфликт, связанный с тем, что банк вводил в заблуждение инвесторов. А в ноябре 2009 года корпорация Intel и компания Advanced Micro Devices прекратили все правовые споры между собой, при этом Intel обязалась выплатить $1,25 млрд.

Весьма показательно и то, что полученные 100 млрд рублей «Роснефть» потратит на развитие и докапитализацию «Башнефти», то есть вернет эти средства в компанию, у которой они были в свое время изъяты. Это также должно произвести на рынок (и, соответственно, его участников) благоприятное впечатление, сработав позитивно на имидж той же «Роснефти».

Следует отметить, что арбитром при достижении компромисса по данному вопросу выступил сам президент. Владимир Путин неоднократно публично выражал надежду, что стороны придут к мировому соглашению. Этот сигнал был услышан. Можно сказать, вмешательство гаранта оказало на стороны умиротворяющее воздействие. И в результате справедливость в данном деле восторжествовала.

Бизнес должен строить бизнес, а не сражаться в судах, и выходить из сложных ситуаций с честью и достоинством, что и было продемонстрировано на этот раз.

Во время кризиса 2008–2009 годов в США многие крупные компании, любимцы рынка, банкротились одна за другой из-за того, что их топ-менеджмент занимался не всегда бизнесом, а часто и откровенным корпоративным мошенничеством — подделывая отчетность, принимая решения, продиктованные раздутым самомнением и выводя средства через дивиденды дочерних компаний. Сегодня по этой же причине как карточные домики складываются крупные российские банки, под санацией оказалась крупнейшая страховая компания страны «Росгосстрах», и под угрозой оказался бизнес «Системы». Очевидно, пришла пора делать выводы и менять бизнес-модели.

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