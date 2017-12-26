Прямой эфир

Переодетый в женщину москвич попытался взять кредит по паспорту умершей матери

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина в женской одежде попытался получить кредитную карту в московском банке по паспорту своей покойной матери. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

«Как установили полицейские, мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина попытался получить кредитную карту с лимитом 75 тыс. рублей. Как пояснил представитель правоохранительных органов, сотрудников кредитной организации смутил внешний вид клиента, а также предъявленный им документ, и они вызвали полицию.

Переодетый мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан полицией в ходе неотложных мероприятий. Им оказался 39-летний житель Москвы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

26 декабря злоумышленники заставили жителя столицы сдать в ломбард дорогую иномарку, взять кредит и купить iPhone, угрожая ему пистолетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банки будут получать справки о судимости россиян
Финансовые организации при оценке платежеспособности заемщиков будут пользоваться информацией МВД
Жителя Краснодара обманули при покупке биткоинов на 1,5 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017