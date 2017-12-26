Переодетый в женщину москвич попытался взять кредит по паспорту умершей матери

Мужчина в женской одежде попытался получить кредитную карту в московском банке по паспорту своей покойной матери. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

«Как установили полицейские, мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в отделение банка, собираясь получить кредит», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина попытался получить кредитную карту с лимитом 75 тыс. рублей. Как пояснил представитель правоохранительных органов, сотрудников кредитной организации смутил внешний вид клиента, а также предъявленный им документ, и они вызвали полицию.

Переодетый мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан полицией в ходе неотложных мероприятий. Им оказался 39-летний житель Москвы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

26 декабря злоумышленники заставили жителя столицы сдать в ломбард дорогую иномарку, взять кредит и купить iPhone, угрожая ему пистолетом.