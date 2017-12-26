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Москвича заставили сдать автомобиль в ломбард и купить iPhone

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Фото: ТАСС/Howard Jones
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Злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили жителя Москвы сдать в ломбард дорогую иномарку, взять кредит и купить iPhone. После чего преступники скрылись с деньгами и смартфоном.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, инцидент произошел на улице Суздальская в районе Новокосино на востоке города.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

В октябре сообщалось, что в московском районе Марьина Роща неизвестные напали на молодого человека и заставили его через приложение «Сбербанк Онлайн» перевести более 10 тыс. рублей.

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