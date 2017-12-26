Президент встретится с семьей погибшего в САР летчика Олега Пешкова

Президент России Владимир Путин встретится во вторник с вдовой и детьми погибшего в Сирийской арабской республике (САР) российского летчика Олега Пешкова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент сегодня встретится с вдовой Героя России, летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Пескова. Он добавил, что Путин встретится и с детьми погибшего Героя России — сыном и дочерью, отмечает «Газета.ру».

Российский летчик Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года, когда турецкий истребитель F-16 сбил бомбардировщик Су-24 ВКС РФ. Пилот успел катапультироваться, но его расстреляли с земли. Гибель летчика стала причиной серьезных осложнений в отношениях России и Турции.

Памятник Олегу Пешкову открыли на его могиле на городском кладбище Липецка.