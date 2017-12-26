Гурман из США пожаловался в 911 на мелких моллюсков в ресторане

Полиция американского города Стюарт задержала мужчину, который дважды жаловался экстренной службе «911» из-за слишком маленьких моллюсков, которых ему принесли в ресторане морепродуктов. Об этом пишет портал TCPalm.

Так, 51-летний гурман заказал моллюсков в ресторане, несмотря на то что официант предупредил его об их маленьком размере. Когда мужчине принесли блюдо, он выразил свое негодование размером, поэтому ресторан решил бесплатно подать еще одну тарелку. Тогда он решил пожаловаться в «911».

«Он жаловался, что моллюски, которые он ел, были такими маленькими, что он не хотел платить за них», — сказал изданию представитель полиции.

В ответ диспетчер экстренной службы посоветовал позвонить в правоохранительные органы и дважды давал номер раздраженному клиенту.

Мужчину задержали за административное правонарушение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что моллюски и морская капуста могут существенно подешеветь в 2018 году в результате снижения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли. Их могут приравнять к сельскохозяйственной продукции, поэтому при реализации они могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%.