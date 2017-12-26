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Михаил Боярский празднует 68-летие

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Фото: ТАСС/Медведь Анатолий
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Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому 26 декабря 2017 года исполняется 68 лет, сообщает «Пятый канал». Российскому зрителю он прежде всего известен как исполнитель роли д’Артаньяна в фильме «Три Мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

Свою первую крупную роль Боярский сыграл в картине Виталия Меньшикова «Старший сын». Он также известен как исполнитель таких песен, как «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!» и «Городские цветы».

Михаил Боярский родился в Санкт-Петербурге в 1949 году в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. После окончания школы поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После университета Боярского приняли в труппу Театра имени Ленсовета. С 1988 по 2007 годы являлся художественным руководителем театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге».

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