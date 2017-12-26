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Развлекательные мероприятия «Путешествия в Рождество» отменили

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Ряд мероприятий, которые должны были состояться в Москве на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» во вторник, отменены в связи с трагическим ДТП на Славянском бульваре, в результате которого накануне погибли четыре человека. Речь идет обо всех уличных концертах и представлениях, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Отменен и ледовый балет «Золушка».

«Традиционный парад Снегурочек, также запланированный на сегодня, перенесен на 28 декабря», — цитирует «Интерфакс» представителя оргкомитета.

Ресторанные торговые шале фестиваля продолжат работу по обычному графику. Мастер-классы и образовательные мероприятия также останутся в расписании, сообщает телеканал «360».

Напомним, в понедельник днем около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. По официальным данным, в результате ДТП четыре человека погибли, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двух пострадавших в результате аварии медики оценивают как тяжелое.

Источник в медицинских кругах сообщил, что водитель автобуса, съехавшего в пешеходный переход у станции «Славянский бульвар» в Москве, находится в тяжелом состоянии — у него произошло кровоизлияние в мозг.

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