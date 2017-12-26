СК проверяет слова водителя въехавшего в переход автобуса о неисправных тормозах

Следователи проверяют слова водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход на западе Москвы, о неисправных тормозах. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

«Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса», — заявила она.

Авария произошла днем в понедельник, 25 декабря. Автобус въехал в переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате инцидента погибли четыре человека, 11 получили ранения. Девять человек были доставлены в больницы.

По словам водителя, который был задержан, автобус «неожиданно начал самостоятельное движение», при этом тормоза перестали работать. При этом в московском дептрансе заявили, что автобус был исправен.