Украина запустила биометрический контроль на границе с РФ

Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией. Теперь россияне обязаны сдавать отпечатки пальцев при въезде на Украину. Система стартовала досрочно, официальный запуск — 1 января. Данные граждан будут занесены в базы Госпогранслужбы, МВД и СБУ. Это, по логике Киева, должно стать заменой визового режима. Формально биометрический контроль касается всех иностранцев. Комплексами оборудованы 157 пунктов на всем протяжении украинской границы. Местные чиновники не скрывают: проверять будут только россиян.

