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Вышедшую покурить бабушку сдуло ураганным ветром с балкона на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В городе Шахтерске на Сахалине 70-летняя пенсионерка выпала с балкона четвертого этажа, сообщили в центральной районной больнице Углегорска.

«Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы», — сообщил «РИА Новости» источник в лечебном учреждении.

По данным СМИ, женщина вышла на балкон покурить, но сильный ветер нарушил ее планы. Пенсионерке повезло: она выжила, так как упала в мягкий сугроб.

Журналисты также узнали, что из-за непогоды к месту происшествия не смогла проехать машина скорой помощи. Поэтому женщину пришлось доставить в местную больницу в ковше погрузчика.

На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон, вечером 26 декабря он сместился с юга острова на север, скорость ветра достигает ураганных 40 м/с. 

Портал iz.ru ранее сообщил о том, что на автодороге на юге Сахалина застряло около 100 автомобилей.

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