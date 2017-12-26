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В Китае правозащитника осудили на восемь лет за подрывную деятельность

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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В китайском городе Тяньцзинь активиста-правозащитника У Ганя приговорили к восьми годам тюремного заключения за ведение подрывной деятельности против властей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление суда.

У Гань, ведущий собственный блог под ником Super Vulgar Butcher, был задержан в мае 2015 года. Первое слушание по делу прошло во вторник, 26 декабря, в открытом режиме. Помимо тюремного срока, приговор предусматривает лишение политических прав на пять лет.

Утверждается, что совместно с «представителями незаконных религиозных групп» У Гань организовывал митинги под предлогом уличных акций по защите прав человека. Кроме того, он «дурно высказывался в интернете о других людях, распространял ложную информацию, критиковал власти» и «совершал другие подрывные преступления, направленные на свержение социалистического строя и создание угрозы национальной безопасности». В документе подчеркивается, что «замыслы по свержению действующей власти» осужденный формировал постепенно, распространяя агитирующие заявления против политического режима.

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