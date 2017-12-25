Суд выставил на интернет-торги в Китае 156-метровый небоскреб

Вниманию клиентов интернет-магазина «Таобао» предлагается недостроенный небоскреб высотой 156 м. На торги здание выставил народный суд высшей ступени китайской провинции Шаньси.

Ранее в интернет-магазине были проданы три грузовые самолета Boeing 747, отмечает «РИА Новости».

Высотка расположена в городе Тайюань, она строилась под отель. Публичный аукцион состоится 2–3 января, стартовая цена лота составляет примерно $84 млн. Проект был заморожен из-за отсутствия средств у застройщика.