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Суд выставил на интернет-торги в Китае 156-метровый небоскреб

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Фото: Global Look Prees/Daniel Naupold
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Вниманию клиентов интернет-магазина «Таобао» предлагается недостроенный небоскреб высотой 156 м. На торги здание выставил народный суд высшей ступени китайской провинции Шаньси.

Ранее в интернет-магазине были проданы три грузовые самолета Boeing 747, отмечает «РИА Новости».

Высотка расположена в городе Тайюань, она строилась под отель. Публичный аукцион состоится 2–3 января, стартовая цена лота составляет примерно $84 млн. Проект был заморожен из-за отсутствия средств у застройщика.

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