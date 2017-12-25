Туроператор «Жемчужная река» отменил рейсы во Вьетнам

По просьбе туроператора «Жемчужная река» отменены рейсы во Вьетнам из Казани и Уфы. Они не будут совершаться до 1 января 2018 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию казанского международного аэропорта, рейса до города Нячанг сегодня не было. О том, сколько пассажиров должны были быть отправлены во Вьетнам этим рейсом, там не сообщили.

В свою очередь, ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на официальный сайт компании «Северный ветер» сообщает, что без новогоднего отдыха остались 214 туристов из Башкирии.

Причина — высокая загруженность во время новогодних праздников. Желающие смогут перебронировать свои билеты или аннулировать тур с полным возвратом денег.

Ростуризм передает, что 464 туриста из Москвы и Санкт-Петербурга вернутся из Вьетнама в плановом режиме. Сегодня, как ожидается, в ведомстве пройдет совещание по данному вопросу, на котором будет обсуждаться, как можно минимизировать негативные последствия решения туроператора.

Напомним, 21 декабря компания «Жемчужная река» проинформировала об изменениях в полетной программе на остров Хайнань. Это объяснялось решением властей КНР, которые не дали подтверждение слотов для авиакомпании Pegas Fly в период с 21 по 25 декабря. В качестве альтернативы туристам был предложен курорт во Вьетнаме Нячанг.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что туроператор «Матрешка-тур» аннулировал чартеры на остров Хайнань. В частности, были отменены вылеты, запланированные с 22 декабря по 26 января. Накануне в «Матрешке-тур» сообщили, что в ближайшее время вывезут с китайского острова Хайнань 112 туристов.