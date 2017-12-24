В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый тестовый полет. Воздушное судно предназначено для тушения пожаров, первый экземпляр выпущен на авиазаводе в городе Чжухай.

Самолет поднялся из аэропорта этого города и провел в воздухе около часа. При этом он не поднимался выше 3 тыс. м, в полете его сопровождал другой борт с командой техников.

Машина имеет четыре турбовинтовых двигателя, длину корпуса 39 м и крылья почти такого же размаха.

Амфибия может брать на борт 12 т воды из открытых водоемов за 20 сек. AG600 по желанию эксплуатантов оснащается дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, для пассажирских или грузовых перевозок, для разведки месторождений полезных ископаемых, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, наземные испытания самолета завершены китайскими специалистами в апреле 2017 года.