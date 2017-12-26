США и Китай договорись о горячей линии по ситуации на Корейском полуострове
Горячую линию по обмену информацией о ситуации на Корейском полуострове договорились создать США и Китай.
Об этом заявила южнокорейская газета JoongAng Daily во вторник, 26 декабря.
Оборонные структуры обеих стран будут поддерживать связь для обмена разведданными о КНДР, сообщает «Интерфакс».
21 декабря портал iz.ru сообщил, что США планируют нанести удар по стартовым площадкам КНДР, на которых Пхеньян проводит ракетные испытания.
В качестве возможных сценариев развития событий в администрации Трампа рассматривают уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как власти КНДР отдадут приказ о проведении нового ракетного испытания. Удары могут быть нанесены и по складам с оружием.
При этом 15 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Северной Кореей.