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США и Китай договорись о горячей линии по ситуации на Корейском полуострове

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
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Горячую линию по обмену информацией о ситуации на Корейском полуострове договорились создать США и Китай.

Об этом заявила южнокорейская газета JoongAng Daily во вторник, 26 декабря.

Оборонные структуры обеих стран будут поддерживать связь для обмена разведданными о КНДР, сообщает «Интерфакс».

21 декабря портал iz.ru сообщил, что США планируют нанести удар по стартовым площадкам КНДР, на которых Пхеньян проводит ракетные испытания.

В качестве возможных сценариев развития событий в администрации Трампа рассматривают уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как власти КНДР отдадут приказ о проведении нового ракетного испытания. Удары могут быть нанесены и по складам с оружием.

При этом 15 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Северной Кореей.

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