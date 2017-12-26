Движение на съезде с Нижегородской улицы на ТТК ограничено из-за опрокинувшегося контейнера

Движение на съезде с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) Москвы ограничено из-за упавшего с фуры контейнера.

Информацию об этом распространила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«Вечером в понедельник грузовик «Рено» опрокинул контейнер на съезде с Нижегородской улицы на ТТК. В настоящее время движение на съезде ограничено», — цитирует сообщение ТАСС.

Для устранения аварии нужен кран, прибытие которого ожидается в ближайшее время. Пострадавших в ходе ДТП нет, добавляют в полиции.

21 декабря в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что хотят оснастить пикапы дорожного патруля квадрокоптерами для анализа ситуации там, где нет возможности проехать или проанализировать потоки, — с высоты птичьего полета это удобнее.

Кроме того, информация с дронов может служить дополнительной доказательной базой для разбора мест ДТП.