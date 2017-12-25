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Мусор из Пскова после закрытия свалки развезут по областным полигонам

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Печорский, Палкинский и Порховский полигоны ТБО будут принимать мусор из Пскова после того, как свалку в черте города закроют. Изменения вступят в силу с 1 января.  

По словам замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, в течение января специалисты должны завершить дообследования на восьми полигонах, чтобы определить их возможности. В итоге схема вывоза будет изменена, отходы Пскова начнут принимать все полигоны северной зоны.

Впрочем, вице-губернатор уверен, что рано или поздно все мусорные полигоны в регионе будут закрыты, поскольку уже сейчас они переполнены.

«У нас есть разбег 5–6 лет, за которые нужно найти место, где будут складироваться отходы», — цитирует Кузнецова Псковское агентство информации.

Сегодня же стало известно о том, что городская свалка будет превращена в горнолыжный курорт. Рекультивация полигона займет около трех лет.

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