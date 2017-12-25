Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове

Власти Пскова планируют превратить в горнолыжный курорт городскую свалку, которая прекращает прием твердых бытовых отходов с 1 января. Рекультивация полигона будет длиться около трех лет.

По словам директора ООО «АСПО» Андрея Лукьянова, окончательное решение относительно дальнейшей судьбы этой территории не принято. По закону, на площадке запрещено только жилищное строительство. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Городская свалка была создана в Пскове в 1947 году. Все эти годы туда свозили отходы областного центра, а также Псковского района. Лимит полигона исчерпан.

На территории РФ действует 60 тыс. нелегальных свалок, стоимость ликвидации экологического ущерба от их деятельности может достигнуть триллионов рублей. Об этом ранее заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.