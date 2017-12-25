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Владимир Спиваков пригласил звезд на юбилей Дома музыки

Сюрпризом для зрителей стало выступление дочери маэстро
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Московский международный Дом музыки отметил свое 15-летие грандиозным концертом. Вечер прошел в Светлановском зале ММДМ. Поздравить основателя и президента Дома музыки народного артиста СССР Владимира Спивакова с юбилеем его детища приехали звезды мировой сцены.

В то, что Владимиру Спивакову удастся создать в столице концертный зал, наравне конкурирующий с филармонией или консерваторией, 15 лет назад верили немногие. Но энтузиазм, с которым команда маэстро и строители принялись реализовывать проект, дал свои результаты. Сейчас в Дом музыки приезжают с концертами выдающиеся музыканты со всего мира.

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— Чтобы привлечь к этому дому публику, я стал приглашать самых известных артистов, — вспоминает Владимир Спиваков. — И первым отозвался и приехал Лучано Паваротти. За ним в Дом музыки прилетели Пласидо Доминго и Джесси Норман. До настоящего момента это место является центром притяжения мощных творческих сил.

Поздравить Дом музыки приехали Валентина Матвиенко, Наина Ельцина, Михаил Жванецкий, Владимир Мединский, Владимир Толстой, Александр Журавский, Александр Кибовский, Борис Эйфман, Леонид Печатников, Игорь Бутман, Екатерина Андреева, Сати Спивакова и многие другие деятели культуры и чиновники. Первой на сцену поднялась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее признанию, к ММДМ она питает особые чувства.

— Мне посчастливилось участвовать в закладке первого камня Дома музыки, — рассказала Валентина Ивановна. — Так что несколько лопат бетона в фундамент этого здания — это мои, трудовые. Я не сомневалась, что Дом музыки станет центром мирового уровня. Потому что его организатором и бессменным руководителем является Владимир Теодорович Спиваков.

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Маэстро весь вечер был за дирижерским пультом. Вместе с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» аккомпанировал 13-летней пианистке из Японии Шио Окуи. Поддержка юных талантов — миссия Владимира Спивакова. Многих он вывел на большую сцену.

Диапазон концерта простирался от классики и джаза до оперетты и фьюжн. Инструменталисты были представлены яркими номерами. Скрипачка Клара-Джуми Кан виртуозно исполнила «Цыганские напевы» Сарасате на скрипке Страдивари. Трубач Вадим Эйленкриг и саксофонистка Грейс Келли «дали джазу» вместе с Национальным филармоническим оркестром России и самим маэстро Спиваковым. Их выступление было больше похоже на баттл, кто кого — труба или саксофон. От вокалистов на юбилее выступили международные звезды Альбина Шагимуратова, Николя Куржаль, а также солистка Большого театра Анна Аглатова, ведущий солист «Новой оперы» и приглашенный солист Большого Василий Ладю, а также лауреат конкурса Operalia Дмитро Попов.

Сюрпризом для зрителей стало выступление джазовой певицы Анны Кова, которой аккомпанировал не только симфонический оркестр, но и барабанщик с мировым именем Билли Кобэм. В буклете значилось, что эта певица родилась в музыкальной семье, от бабушки унаследовала любовь к роялю. Окончила Парижскую консерваторию и престижный Колледж Беркли в Бостоне. На самом деле Анна Кова — дочь Владимира Спивакова. А псевдоним — лишь подтверждение творческих амбиций.

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