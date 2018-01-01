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История в датах: 1 января

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Фото: ТАСС/Н. Агеев, А. Агеев
1 января 1968 года на советском Центральном телевидении впервые вышла программа «Время». На фото: дикторы программы «Время» Игорь Кириллов и Нонна Бодрова, 1977 год
Фото: Getty Images/Bettmann
1 января 1863 года Авраам Линкольн издал манифест об освобождении рабов. На фото: освобожденные рабы в штате Вирджиния
Фото: Getty Images/Sovfoto
1 января 1993 года распалась Чехословакия. На фото: жители Праги в первый день независимости Чехии – 1 января 1993 года
Фото: commons.wikimedia.org
1 января 1874 года в России введена всеобщая воинская повинность. На фото: русская пехота на марше в годы Первой мировой войны
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