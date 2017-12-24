Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом

Главный рождественский герой Санта-Клаус в рамках своего ежегодного кругосветного путешествия пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом. Прямую трансляцию его полета ведет Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус традиционно начинает свой маршрут с России. Сегодня он посетил Камчатку, Магадан, Пермь, Челябинск, Новосибирск и другие города страны. Санта-Клаус раздал детям уже свыше 2,5 млрд подарков.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 года из-за ошибки одного из крупных универмагов в штате Колорадо. В магазине была размещена реклама с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. На ней был размещен телефон горячей линии континентального командования ПВО, отмечает РИА «Новости».

Ежегодно американские и канадские военные отслеживают путь Санта-Клауса. Они используют четыре системы — спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры».