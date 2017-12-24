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Санта-Клаус отправился в «кругосветку» поздравить детей

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Фото: Lehtikuva/Laura Haapamaki via REUTERS
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Санта-Клаус начал свое 62-е путешествие по миру, чтобы поздравить детей с Рождеством.

Новогодний волшебник вылетел на оленьей упряжке из своей резиденции на Северном Полюсе утром 23 декабря (около 13:00 мск).

Отслеживать его перемещение в режиме реального времени можно на сайте Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

В прошлом году первой страной, куда заглянул волшебник, стала Россия. Тогда он пролетел над Камчатским краем и Магаданом.

Проект NORAD запустили в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта Клаусу, указав неверный номер телефона.

Из-за ошибки отвечать на звонки пришлось оператору горячей линии континентального командования ПВО.

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием волшебника.

Для этого используют спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube.

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