Четыре человека погибли при ДТП под Санкт-Петербургом

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла на 508-м км автодороги Вологда — Новая Ладога в 18:55 24 декабря.

Легковой автомобиль марки ВАЗ-2104 столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком Renault Magnum.

Водитель и трое пассажиров легкового авто скончались на месте, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, по факту происшествия проводится проверка.