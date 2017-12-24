Синоптики рассказали о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Уровень атмосферного давления в Москве опустился до рекордно низких показателей. За сутки уровень давления под влиянием циклона упал более чем на 20 мм рт. ст., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

«В полдень 23 декабря атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 мм рт. ст., а к 12:00 воскресенья оно опустилось до 722 мм», — рассказали агентству синоптики.

Данный показатель приблизился к рекорду, который был зафиксирован 22 года назад — 24 декабря 1995 года. Тогда уровень атмосферного давления опустился до 720 мм рт. ст.

Согласно прогнозам синоптиков, 24 декабря в столичном регионе ожидается мощный снегопад. В столице выпадет 12 мм осадков, что составляет около 22% месячной нормы. Местами возможна метель и образование гололедицы.