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Володин раскритиковал США за односторонние действия на Ближнем Востоке

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал США за односторонние действия на Ближнем Востоке, которые подрывают региональную безопасность.

«Вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Такой подход, не учитывающий интересы безопасности стран, подрывающий их государственные институты, ведет к росту террористической угрозы», — заявил он на Международной конференции по борьбе с терроризмом и региональному сотрудничеству в Пакистане.

В качестве примера таких односторонних действий американцев спикер Госдумы назвал военные операции США и их союзников в Ливии, Ираке и Сирии.

Володин напомнил, что во всех этих случаях вмешательства в дела государств не было согласовано ни с законными правительствами, ни с членами Совета Безопасности ООН.

Выступая на конференции, спикер Госдумы отметил, что, только отбросив «двойные стандарты» и объединив усилия, можно эффективно бороться с терроризмом.

«Использование терроризма в качестве инструмента геополитики недопустимо и крайне опасно», — подчеркнул спикер.

Группа российских парламентариев во главе с Володиным находится с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан. Делегаты представляют все фракции Госдумы.

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