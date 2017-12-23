Facebook запустил проверку на подверженность «российскому влиянию»

Компания Facebook открыла специальный портал, позволяющий пользователям соцсети самостоятельно проверить, попали ли они под так называемое влияние России в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Администрация соцсети сообщила, что отключены «аккаунты и страницы, созданные иностранными лицами, пытавшимися повлиять на выборы в США в 2016 году».

Новый сервис позволяет проверить, «ставили ли вы лайки или подписывались на страницы в Facebook или Instagram, созданные организацией Internet Research Agency». Эта организация причастна к работе закрытых Facebook-ресурсов, поясняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, по предположениям американских СМИ, общая аудитория пользователей Facebook, которые могли увидеть сообщения неких связанных с Россией структур, может достичь 20 млн человек. В то же время американский лидер Дональд Трамп уверен, что расследование «вмешательства» России в выборы президента США завершится к концу года.