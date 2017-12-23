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«Путешествие в Рождество» стартовало в Москве

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В Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество – 2018». Главной темой мероприятия в этом году стал театр. Посетители увидят сказочные спектакли и выступления уличных артистов.

Также москвичей ждут ледовые балеты, концерты, мастер-классы и зимние забавы. На улицах города можно будет попробовать блюда лучших московских рестораторов. Столицу украсили дизайнерские елки, светящиеся арки и объемные фигуры.

Фестиваль продлится до 1 января и будет проходить на 79 площадках.

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