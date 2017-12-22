Совбез ООН принял резолюцию по КНДР с учетом предложений РФ

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятие резолюции Совета Безопасности ООН по новым санкциям в отношении КНДР стало возможным только при учете предложений России.

По его словам, согласования были сделаны «в последнюю минуту, в результате предпринятых изнурительных усилий».

Он также отметил, что сроки выполнения требования выслать всех северокорейских рабочих на родину только «в последнюю минуту» были изменены с 12 до 24 месяцев.

«Это минимально приемлемый для нас срок, необходимый для решения логистических аспектов проблемы», — приводит слова Сафронкова «РИА Новости».

Проект резолюции подготовили США. Его единогласно поддержали все члены СБ ООН, в том числе Россия и Китай. Документ стал четвертой резолюцией по КНДР с начала года и третьим решением об ужесточении санкций.



