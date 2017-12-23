«Мы готовим детей к жизни в мире, которого еще нет»

‍Что отличает хорошего учителя от не очень хорошего? Умение слушать, честность, блестящее знание предмета. Учитель математики Наталия Киселева считает, что, помимо этого, хороший преподаватель обучает детей применять полученные знания на практике. На прошлой неделе она вошла в список 50 лучших учителей планеты. Победитель конкурса «Учитель мира» получит приз — миллион долларов. Финал пройдет в феврале в Дубае. Портал iz.ru побеседовал с Киселевой о том, как оторвать детей от гаджетов и научить их принимать взвешенные решения.

— Вас называют единственным представителем России на этом конкурсе за всю его историю. Почему вашим коллегам прежде не удавалось попасть в шорт-лист?

— Это не так. Представители России и раньше участвовали в конкурсе, и в этом году я знаю несколько участников из России, очень интересных и достойных учителей. Так получилось, что в число 50 претендентов попала я одна. Очень жаль! Многие учителя пишут мне в соцсетях сообщения поддержки и рассказывают, что тоже были участниками этого конкурса, желают удачи и радуются, что Россия все-таки представлена в числе финалистов этого года.

Учитель_1 Ученики 11-х классов перед началом единого государственного экзамена Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Как родилась идея попробовать себя в конкурсе «Учитель мира»?

— Информацию о конкурсе я увидела случайно еще год назад. В этом году решение подать заявку было принято совместно: и мной, и руководством Рыбаков фонда. Нужно было предоставить много фактических данных, подтверждающих мой профессиональный опыт, пройти ряд собеседований. Помимо этого, надо было еще и показать свой вклад в развитие профессии и стремлении поддержать учительский труд не только в рамках страны, но и всего мирового сообщества. Мне показалось, что мне есть что сказать в поддержку учителей. В этом конкурсе очень сильная идеологическая составляющая, направленная на повышение статуса учительской профессии. Конечно, это не первый мой профессиональный конкурс и как участника, и уже как организатора. Я — победитель регионального конкурса «Учитель года», конкурсного отбора «Лучший учитель России» в рамках ПНП «Образование», победитель международной олимпиады аспирантов по педагогическим наукам и ряда других. Сейчас — руководитель программы «Равенство возможностей», Всероссийского конкурса школьных проектных команд «Территория образовательных проектов — Школа» #ТОПшкола, идеолог Всероссийского конкурса профессионального мастерства учителей-новаторов «i-Учитель», которые организует и проводит Рыбаков фонд.

— У вас большой преподавательский стаж — более 20 лет. Безусловно, преподавание математики, и уж тем более информатики, за это время изменилось. В первую очередь появились новые выпускные экзамены ЕГЭ и ГИА. Как сдают экзамены ваши ученики?

— Я почти всю жизнь работала со старшими классами, ежегодно выпускала одиннадцатиклассников, которые сдавали ЕГЭ по математике. Ребята успешно справлялись, поступали на бюджетные места в вузы Москвы и Санкт-Петербурга по своим результатам, оканчивая школу в Мурманской области.

В этом году я работаю с восьмыми классами в московской школе №1409, уже сейчас при изучении тем мы рассматриваем задания, которые включены в экзамен.

Учитель_4 На уроке информатики Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Остается ли у детей время глубже изучать предмет, чем того требует госэкзамен?

— Это вопрос того, какие программы по математике реализуются, каким образом выстраивается образовательный процесс и цикл уроков. Нужно понимать, что урок — это не только самостоятельная единица, но один из элементов целостной программы. Учитель распределяет время в зависимости от класса и каждого ученика, включает в урок попутное повторение пройденного материала. Понятно же, что многие темы перекликаются с теми, которые выводятся на итоговую аттестацию. Углубленное изучение предмета позитивно отражается на результатах профильного экзамена по математике и позволяет с легкостью сдать базовый ЕГЭ при желании.

— Учат ли на уроках информатики информационной безопасности?

— Конечно, как отдельными темами в разных классах на разном уровне, так и внутри всего курса учитель уделяет внимание формированию навыков умения работать с информацией и информационной безопасности. Более того, об этом говорится не только на уроках информатики, но и на занятиях практически по всем предметам. Вопросы информационной безопасности, как и вопросы защиты авторских прав, — это важные темы. Нам в школах и в семьях нужно готовить детей к умению работать с информацией, учить критическому восприятию информации, умению ее анализировать перед тем, как принимать решения. Наши дети должны понимать, кому и какую информацию можно предоставлять, а что нельзя.

— В московских школах появились интерактивные доски, у детей есть планшеты. Сложнее ли готовиться к урокам в новых условиях?

— По-разному. Подготовка к урокам, да и сам образовательных процесс изменяется. Это естественно и понятно. В столичном образовании успешно внедряется проект МЭШ (Московская электронная школа). Он содержит ряд готовых сценариев для урока, которые можно использовать целиком или отдельными фрагментами. Московские учителя занимаются разработкой новых учебных занятий, библиотека ресурса постоянно растет и развивается. Это хорошая оболочка, которая позволяет разнообразить урок. Мне кажется, что будущее образования как раз за интеграцией офлайн-обучения с интерактивными онлайн-системами и платформами. Они дают новые возможности для образования. Наша задача — научиться доверять ученикам, смотреть, каким образом их включать в образовательный процесс. Ребята в техническом оснащении разбираются порой гораздо быстрее и лучше, чем учитель. Они более мобильны и могут придумать какой-то интерактивный элемент самостоятельно. Получается двойной успех: дети задействованы, повышается мотивация и плюс они изучают материал, чтобы выполнить задание.

Учитель_5 Ученица выполняет задание возле интерактивной доски Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Сейчас активно обсуждается идея появления в школах единых учебников, обновление стандартов. Единый учебник по алгебре — это скорее хорошо или скорее плохо?

— Если говорить о стандартах: у нас настолько быстро развивается общество, экономика и технологии, что возникает риск ситуации, когда стандарты устаревают, не успев внедриться. Требования и алгоритмы, безусловно, нужны. Отсутствие направляющих приводит к тому, что в одной школе не знают, что происходит в соседней. Но я не являюсь приверженцем идеи, что единый учебник — это хорошо. Нет такой универсальной пилюли, которая могла бы вылечить всех больных или помочь сразу всем.

— Довольно часто в школах предлагают ввести тот или иной новый обязательный предмет. Например, шахматы, психологию, основы семейной жизни, финансовую грамотность и другое. По вашему мнению, какими предметами может в будущем пополниться школьная программа?

— Мне кажется, у нас сейчас больше идет не столько разграничение на предметы, сколько интеграция нескольких предметов в области знаний. Конечно, останутся фундаментальные предметы, но будущее, по моему мнению, именно за интеграцией. А про новые предметы, можно привести такой пример. Колоссально увеличивается число источников коммуникации. Но самим этим коммуникациям не учат ни на каком уровне. Немаловажным было бы обучение этим навыкам на практике. Причем как детей, так и взрослых. Конструктивные диалоги между семьей и школой часто выстраиваются с трудом.

— Родители часто жалуются, что школьники проводят всё время с гаджетами. Можно ли сказать, что дети сейчас перегружены информацией?

— На мой взгляд, информацией перегружены все, не только дети. Не думаю, что родители тратят на интернет-общение меньше времени. Важно обучаться умению работать с информацией и не принимать поспешных решений. Математика во многом этому способствует. Это наука, развивающая логику и аналитическое мышление. Очень неплохо, если преподавание ведется без отрыва от практической деятельности. Откуда у детей гаджеты? Родители их вручают им по первой же просьбе. Отчасти так происходит потому, что детям нечем заняться, а родители, напротив, всё время заняты. Если бы были какие-то совместные занятия у детей и родителей, можно было как-то конструктивно решать этот вопрос. А учителя же в школе должны ограничивать их использование, чтобы организовать учебный процесс. Этим недовольны и дети, и родители. Происходит недопонимание и конфликт.

— Дети гораздо быстрее осваивают гаджеты, и родители в некотором смысле не успевают за ними.

— Безусловно, дети более мобильные, быстрее схватывают информацию и зачастую учат старшее поколения осваивать различные ресурсы. Мы в рамках конкурсов Рыбаков фонда поддерживаем реализацию проектов в сельских школах, где дети обучают взрослых, помогают им освоить интернет и становятся их тьюторами. В результате жители села всерьез задумались о возможности стать участниками ЕГЭ, чтобы понять обстановку и специфику, помочь детям готовиться и психологически, и фактически. Мы видим совместное развитие детей и взрослых в этой деятельности. Я убеждена, что, когда есть совместное действие, — есть и результат.

Учитель_6 Радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Считается, что математика дается не всем. Как привить детям любовь к предмету?

— Дело в том, что математика — очень разная и очень интересная. Она не ограничивается школьным курсом. К сожалению, это только маленькая часть науки. Для того чтобы не потерять интерес к ней, хорошо бы показывать всё многообразие математики и то, к чему приводит каждое уравнение, каждая задача, включенная в курс. Так мы увидим динамику: как мы продвигаемся от более простого к более сложному, всё дальше и дальше. И, конечно, использовать активные методы работы, активную проектную деятельность.

На уроках и во внеурочной деятельности мы разрабатываем разные проекты, например, проект игр на основе шахмат с дополненной реальностью. Нужно дать больше свободы детям, доверять и позволять им творить: они мобильные, они любознательные и хотят что-то делать. Моя роль — направляющий вектор, поддержка и разъяснение тем ребятам, кому необходимо. Я не очень верю в то, что у кого-то есть способности к математике, а у кого-то нет. Просто кто хочет ей заниматься, тот прилагает усилия и добивается результата. Для этого требуется больше внимания и усидчивости. К сожалению, с концентрацией у детей сейчас непросто. Им хочется мгновенного результата без упорной деятельности.

— В чем заключается успех преподавания математики?

— Мне кажется, в первую очередь ориентация на практическое применение знаний. Чтобы и ребенок, и его родители понимали, для чего изучается та или иная тема и формула, решается задача. А много ли знают школьники о самой математике, о ее развитии и становлении? Любое искусство спора ­строится по принципам теоремы. Музыка, например, в Древней Греции считалась частью математики, как и философия. Фрактальные галереи позволяют причислить математику не только к науке, но и искусству.

— Среди школьников, наоборот, бытует мнение, что математика, кроме умения считать, им в будущем не пригодится.

— Нельзя обобщать: какие-то конкретные темы кем-то могут быть и не востребованы. Но в целом говорить, что математика не пригодится в жизни — глупо. Математика на уровне вычислительных навыков и умения выполнять простые расчеты необходима всем. Но математика не ограничивается вычислениями. Развитие логического мышления, структурирование деятельности, целеполагание, тайм-менеджмент — всё это математика. Вопрос в том, как это применять.

— Как вы считаете, какие основные вызовы стоят перед российским образованием сейчас?

— Мне очень хочется, чтобы образование воспринималось как единство семьи и школы. И основным направлением развития системы образования стало бы развитие этого диалога. Всё так стремительно меняется. И получается, что мы готовим детей к жизни в мире, которого еще нет и о котором мы сами мало что знаем. Для того чтобы обеспечить гармоничное будущее наших детей, нужно взаимодействие взрослых, а не соперничество и споры.

Хотя мы говорим о современных технологиях и постоянном развитии компьютерной грамотности, всегда современным трендом образования будет ориентация на вечные ценности: любовь, дружбу, взаимовыручку, толерантность, взаимопомощь, принятие каждого как равного. Потому что школьные годы — период формирования личности человека.

Очень актуально сейчас обучение коммуникациям. Каналов коммуникации становится всё больше, а качество снижается.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о содержании образования и структуре образовательного процесса часто без учета возрастных особенностей и ведущей деятельности обучающихся. Есть над чем работать и что развивать в нашем школьном образовании!