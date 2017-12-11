Трамп подписал директиву о возобновлении полетов на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы.

По его словам, документ «означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований».

«На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы, мы создадим основу для последующего полета на Марс», — цитирует американского лидера «РИА Новости».

Подписывая документ, Трамп также отметил, что «космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере», но не стал уточнять подробности.

По инициативе президента Обамы в 2011 году США свернули предложенную администрацией Джорджа Буша-младшего программу «Созвездие» (Constellation), которая включала полеты на Луну и создание постоянной базы на Луне с перспективой полета к Марсу.

Ранее 11 декабря стало известно, что Россия вынесет на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. Москва предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе.