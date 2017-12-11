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Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах и Луне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия вынесет на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне, рассказала второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская.

По ее словам, Москва, основываясь на Договоре о космосе, предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Имплементационное соглашение разработали МИД и «Роскосмос».

«Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора», — заявила Волынская газете «Известия».

Россия планирует внести свой проект в апреле 2018 года в Вене на заседании юридического комитета ООН по космосу.

Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.

Подробнее — в материале «Известий»:

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