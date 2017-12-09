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Ученые признали неспособность предсказать падение на Землю астероидов

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Фото: Global Look Press
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Человечество на данный момент не способно точно предсказывать столкновение астероидов и метеоритов с Землей.

Об этом заявил профессор Исследовательского центра астрофизики при университете Квинс в Северной Ирландии Алан Фитцсиммонс.

Он напомнил о том, что падение Челябинского метеорита в 2013 году стало неожиданностью для астрономов.

«На данный момент это воля случая, прямо завтра может случиться один удар, а может случиться один и в Международный день астероида, что выглядело бы несколько иронично», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Фитцсиммонса со ссылкой на британское издание Express.

Как отмечает издание, месяц назад астероид диаметром от 16 до 32 метров пролетел на расстоянии 117 тыс. км от Земли. Ученые узнали об этом только на следующий день.

По расчетам экспертов, при столкновении этого астероида с планетой был бы уничтожен целый город. 

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