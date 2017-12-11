Володин и Греф провели разговор на тему кибербезопасности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом вопросы кибербезопасности.

Информацию об этом распространила думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

«Было бы правильным провести в следующем году, в январе-феврале, парламентские слушания с участием представителей банковской отрасли, бизнеса, экспертного сообщества», – цитирует сообщение Володина «Интерфакс».

Кроме того, спикер ознакомился с внедряемой Сбербанком передовой технологией управления Agile. Володин считает, что нельзя допустить, чтобы новые идеи и инициативы пылились на полках и компания Грефа может стать прекрасным примером драйвера «цифровой экономики».

4 декабря сотрудники Сбербанка сообщили о неполадках, связанных с ошибочным уменьшением баланса счетов некоторых своих клиентов. В кредитной организации пообещали восстановить его в течение пяти рабочих дней.

В голосовом сообщении call-центра Сбербанка говорится, что ошибочное уменьшение баланса у ряда клиентов было зафиксировано по несостоявшимся операциям.