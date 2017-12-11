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Минтруд напомнил о запрете дарить и получать подарки чиновникам

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Перед Новым годом Минтруд напомнил ведомствам о законодательном запрете дарить и получать подарки чиновникам. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на письмо министерства.

«Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, и госсужащим на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей», –– отмечается в обращении Минтруда к госведомствам.

При этом подарки, полученные в связи с подконтрольными мероприятиями и командировками и подлежащие сдаче, являются исключением.

Минтруд напоминает, что за получение должностным лицом подарка предусмотрена ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, так как подарок расценивается как взятка.

11 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об эффективном способе борьбы с коррупцией.

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