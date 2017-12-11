Почта Деда Мороза заработала на Псковском почтамте

Почта Деда Мороза открылась в отделении «Почты России» в Пскове. Специально для жителей города установили почтовый ящик для корреспонденции в резиденцию главного зимнего волшебника.

Как рассказали «Псковской ленте новостей» в филиале ведомства, выемка писем и открыток с пожеланиями будет производиться ежедневно. Для того чтобы все письма были вовремя доставлены в Великий Устюг, отправителей просят верно указывать свой адрес с индексом и адрес получателя: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Также необходимо будет наклеить почтовую марку.

Работать почта Деда Мороза будет до 25 декабря по адресу Советская улица, 20.

Ранее портал iz.ru сообщал, что почта Деда Мороза заработала в Московском зоопарке.