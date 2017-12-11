МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил

Российские лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева подозреваются Международным олимпийским комитетом (МОК) в нарушении антидопинговых правил.

Об этом заявил президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Комиссия МОКа будет рассматривать дела Крюкова, Матвеевой и Бессмертных, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что Крюков, Матвеева и Бессмертных были серебряными призерами в командных видах гонок Олимпиады-2014. Кроме того, Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года и двукратным чемпионом мира 2013 года.

5 декабря МОК принял решение не допустить сборную России до участия в Олимпиаде-2018. Российских спортсменов допустят до Игр под олимпийским флагом в составе команды «Олимпийские атлеты из России».

Комитет заподозрил российских спортсменов в систематическом нарушении антидопинговых правил. Расследованием занялись две независимые комиссии: одна — под руководством Дениса Освальда, другая — под руководством Самуэля Шмида. По итогам работы комиссий десятки российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.