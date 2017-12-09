Шмид предложил МОКу проводить ОИ без национальных флагов

Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо задуматься над возможностью проведения Олимпийских игр без использования национальных флагов. С таким заявлением выступил глава комиссии МОКа Самуэль Шмид.

Он отметил, что существующая система подталкивает государства оказать «помощь» своим спортсменам посредством «коктейля Родченкова», передает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Самуэль Шмид возглавлял комиссию, занимавшуюся расследованием информации о якобы вмешательстве российских властей в антидопинговую программу. Каких-либо доказательств экспертам обнаружить не удалось.

Как писал портал iz.ru, МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр в Пхенчхане, но при этом допустил участие в соревнованиях отдельных российских атлетов.

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