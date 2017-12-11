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Синоптики предупредили о гололеде в Москве и Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Синоптики прогнозируют во вторник в Москве и Подмосковье частичное образование гололеда. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Небольшие осадки пройдут местами ночью, а днем они будут идти повсеместно. В Москве ночью похолодает до минус 2–4 градусов, а по области — до минус 2–7.

«Днем температура снова поднимется до плюсовых значений — до 1–3 в столице и минус 2 — плюс 3 в Подмосковье. Местами будет отмечаться гололед», — говорится в сообщении.

На неделе в столичном регионе ожидается слякотная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Из-за плюсовой температуры в Москве и области может полностью растаять снег. Температурная норма будет превышена на 7 градусов, передает РИАМО.

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