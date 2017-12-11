Более 3,5 тыс. иностранцев посетили Приморье по электронной визе

Упрощенный визовый режим, введенный в Свободном порту Владивосток около четырех месяцев назад, привлек на территорию Приморского края уже более 3,5 тыс. зарубежных гостей. В основном это жители Китая (2154 человека) и Японии (1295 человек).

Также среди побывавших в регионе — путешественники из Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Турции и т.д. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Общее число выданных иностранцам электронных виз достигло 5,5 тыс. На данный момент морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье — единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Туристам нужно не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы. В случае положительного ответа министерства они могут приобрести билеты и находиться в РФ в течение восьми дней.

В ближайшее время упрощенный визовый режим будет введен на всей территории Дальнего Востока для привлечения иностранных инвесторов.