Названы пары плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Состав пар 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов определен в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне. Как передает «Спорт-Экспресс», «Ювентус» сыграет с «Тоттенхэмом», «Реал» встретится с «Пари Сен-Жермен», а команда «Барселоны» выйдет на поле с «Челси».

Все футбольные матчи турнира состоятся в 22.45 мск, кроме встречи «Бешикташа» и «Баварии», которая пройдет 14 марта в 20.00 мск. Расписание матчей выглядит следующим образом:

«Ювентус»–«Тоттенхэм» (первый матч 13 февраля, ответный — 7 марта)

«Базель»–«Манчестер Сити» (первый матч 13 февраля, ответный — 7 марта)

«Порту»–«Ливерпуль» (первый матч 14 февраля, ответный — 6 марта)

«Реал»–«ПСЖ» (первый матч 14 февраля, ответный — 6 марта)

«Челси»–«Барселона» (первый матч 20 февраля, ответный — 14 марта)

«Бавария»–«Бешикташ» (первый матч 20 февраля, ответный — 14 марта)

«Севилья»–«Манчестер Юнайтед» (первый матч 21 февраля, ответный — 13 марта)

Ранее портал iz.ru опубликовал список участников плей-офф Лиги Европы.