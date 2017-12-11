Александр Осипов: «Не помню, чтобы проигрывал со счетом 0:7»

В субботу на арене «ВТБ Ледовый дворец» московский «Спартак» разгромил братиславский «Слован» (8:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в формате ретро — хозяева вышли в специальной игровой форме, в которой в 1980-е годы выступали их предшественники, а пространство на трибунах и вокруг стадиона была стилизовано под те времена. Одним из героев матча стал защитник Александр Осипов. В октябре он перешел в «Спартак» из омского «Авангарда», и его дебют в составе красно-белых состоялся как раз в матче против бывшего клуба. 28-летний уроженец Нижнего Тагила отдал голевой пас и москвичи победили со счетом 3:2, отыгравшись с 0:2. После этого началась длительная победная серия, которая позволила подопечным Вадима Епанчинцева выбраться из низов таблицы в зону плей-офф, куда «Спартак» не попадал с 2011 года.

В дальнейшем Александр Осипов сделал еще шесть результативных передач, а в ворота «Слована» забил два гола — это были первые шайбы, заброшенные игроком за последний год. После матча в эксклюзивном интервью «Известиям» он поделился эмоциями от собственных успехов, поддержал хоккеистов сборной России в желании поехать на Олимпиаду в Пхенчхане и прокомментировал разгромное поражение футболистов «Спартака» от «Ливерпуля» с хоккейным счетом (0:7).

— Почему вам не удавалось забить больше года?

— Не знаю, вроде были неплохие моменты всё это время, но что-то не складывалось. Может быть, атмосфера ретроматча помогла, без нее было сложно что-то «родить». (Смеется.) Но вы видите, что на всю команду такая атмосфера подействовала — мы прониклись и назабивали.

— Это один из лучших матчей «Спартака» в успешном отрезке последних двух месяцев?

— Бывает, что не идет. А тут очень рабочие и красивые голы. Всё удачно сложилось для нас в совокупности. Крупный счет, много забитых голов. У команды почти всё получалось — сыграли правильно в тактическом плане. Были два обидных разгрома от «Витязя» (2:6) и ЦСКА (0:4). Есть над чем подумать в плане игры и подготовки. У нас сейчас каждая игра как в плей-офф, каждое набранное очко дорого, поскольку очень большая плотность в таблице.

— С чем связываете два предыдущих поражения?

— У ЦСКА просто класс такой, что играть против них очень сложно. Все-таки уже больше 10 побед подряд. С «Витязем» более-менее хорошо играли. Были голевые моменты, но не получилось забить, а у «Витязя» все шайбы залетали в наши ворота. Бывают такие игры, когда ничего не получается. Но нужно не останавливаться и через работу добиваться всего.

— «Сочи» недавно во второй раз в сезоне обыграл СКА (2:1). Нет опасений перед понедельничным выездом к ним?

— У них должен быть страх перед нами. Они выиграли со счетом 2:1 у СКА, а мы — 3:1. Мы больше забили. Шутка, конечно, каждая игра — это новый настрой. В Сочи будет жесткая битва.

— Уровень соперника убеждает вас в правильности того, что за исключением двух хоккеистов в сборную России на Кубок «Первого канала» вызваны лишь представители армейцев и СКА?

— Конечно, ребята собраны высокого уровня. Не раз доказывали, что они лучшие. Если тренеры сборной выбрали такое количество игроков из двух команд, то это значит, что поставлена цель проверить этих людей. Ведь до Олимпиады совсем не осталось времени. А в той ситуации, что сложилась вокруг наших олимпийцев, нужно максимально возможным образом быть готовым к соревнованиям, чтобы побеждать вопреки всему. Раз сделали выбор в пользу этих хоккеистов — значит, они лучшие.

— Не обидно, что хорошая игра «Спартака» не привела к вызову кого-то из вашего клуба?

— Обидно или не обидно, раз тебя нет в списке, значит, ты не заслужил в него попасть. Надо просто не опускать руки и биться дальше. Не на кого обижаться, только на себя.

— Следили за ситуацией с возможным отстранением России от Олимпиады в Пхенчхане?

— Конечно, читал новости. Много непонятного и интересного. Тут особенно переживаешь за нашу сборную, поскольку даже не знаешь, за что ей достались такие проблемы.

— Поддерживаете желание хоккеистов ехать в Корею под нейтральным флагом?

— Разумеется, поддерживаю. Все будут знать, что это спортсмены из России. Они представляют свою страну и неважно, что флаг нейтральный. Россиянами они после этого быть не перестанут.

— Вас удивили одноклубники-футболисты своим поражением от «Ливерпуля»?

— Такое бывает и в футболе, и в хоккее. Хотя подобный счет больше популярен в хоккее. Как футболисты умудрились нас в этом переплюнуть — загадка. Я даже не вспомню, когда сам проигрывал таким образом. В КХЛ такого со мной не случалось. Хотя это и непросто было сделать, если выступаешь за «Ак Барс», «Динамо», «Авангард» или нынешний «Спартак».

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