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Нормы питания изменил минздрав Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Впервые за 18 лет минздрав Украины изменил нормы питания взрослым и детям, ведомство опубликовало соответствующий указ, сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Из документа следует, что несовершеннолетним в новых нормах питания уменьшили количество необходимых калорий. Калорийность снижена в сутки на 15% в среднем. Минздрав рекомендует детям употреблять меньше сладкого, а подросткам советуют употреблять больше белков и меньше животных жиров (особенно сала и масла).

Для взрослых увеличено количество необходимых белков и уменьшено количество углеводов.

В начале декабря, сообщал портал iz.ru, минобороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

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