Шкиряк поддержал облизавшего тарелку депутата Геращенко

Советник главы МВД Зорян Шкиряк поддержал народного депутата Антона Геращенко, которого застали за облизыванием тарелки в одном из ресторанов Киева.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов. Видео посмотрели более 269 тысяч раз.

Позднее Геращенко объяснил свое поведение соблюдением японских традиций — якобы таким образом он поблагодарил повара. В защиту депутата выступил и его соратник Зорян Шкиряк.

«Полностью поддерживаю своего друга и соратника Антона Геращенко! Кстати, сам так всегда делаю, когда мне очень вкусно, и не вижу в этом ничего крамольного», — приводит слова советника главы МВД «Страна.ua».