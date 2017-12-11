В Домодедово опровергли нештатную ситуацию с египетским самолетом

Египетский грузовой самолет А-300 сел в столичном аэропорту Домодедово в штатном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.

Самолет сел в Домодедово 9 декабря в 16:44, а детали полета находятся в компетенции «авиакомпании и госорганов, регулирующих организацию воздушного движения», заявил Власов телеканалу «360».

Ранее СМИ сообщали о том, что египетский грузовой самолет А-300 чудом избежал катастрофы при посадке в российской столице. Сообщалось, что внештатная ситуация произошла в 4 км от ВВП аэропорта Домодедово. Как сообщал РЕН ТВ, в кабине пилотов сработала система предупреждения об опасности столкновения, после чего экипаж сообщил диспетчерам, что будет пытаться посадить воздушное судно со второй попытки. Посадка прошла успешно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что летевший из Москвы самолет вынужденно сел из-за агрессивной пассажирки.