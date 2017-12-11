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Лидер рок-группы QOTSA извинился перед фотографом за удар ногой

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Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover
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Вокалист группы Queens of the Stone Age Джош Хомме извинился перед женщиной-фотографом, которую он ударил ногой во время выступления.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, во время концерта рок-группы в Лос-Анджелесе. Видеозапись случившегося в своем Instagram опубликовала пострадавшая Челси Лорен.

«Благодаря @joshhomme <…> я теперь могу провести ночь в больнице. Серьезно, кто так делает?» — приводит слова Лорен телеканал «360».

После того как она опубликовала эту запись, Хомме записал видеообращение с извинениями и опубликовал его в профиле музыкальной группы в Twitter. 

По его словам, он был слишком сосредоточен на выступлении и сразу не заметил, что кого-то задел ногой. Он также выразил свое сожаление, что по его вине фотограф оказалась в больнице.

Ранее портал iz.ru сообщал, что солисту группы Kiss навсегда запретили появляться на Fox News.

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