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Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

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Фото: Global Look Prees/Alain Pitton
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Чикагский оператор Cboe Global Markets впервые начал торги фьючерсами на биткоин в ночь на понедельник, что вызвало ажиотаж на рынке. Из-за резкого роста цен биржа вынуждена была приостанавливать торги, чтобы снизить волатильность, а рост трафика на сайт оператора привел к замедлению его загрузки, передает Bloomberg.

Так, в 11:00 мск фьючерсы на биткоин с исполнением в январе следующего года торговались в районе $18,79 тыс., февральские — $19,14 тыс., а мартовские — $19,12 тыс.

Согласно данным агентства, торги начались на отметке $15 тыс. — таким образом, за считаные часы торгов цена фьючерсов взлетела на 25%. При этом, по данным Coinmarketcap.com, цена биткоина составляла $16,94 тыс., она отставала от фьючерсов на 10%.

По словам финансового обозревателя Надежды Грошевой, не обошлось без технических сбоев. Сайт биржи перестал работать вскоре после начала торгов в связи с высокой нагрузкой, однако работа была быстро восстановлена.

«Чикагская биржа опционов стала первой торговой площадкой, которая работает с фьючерсами на биткоин. Торги начались в 2:00 по Москве, и уже буквально в первые минуты курс биткоина временно поднялся почти на $2 тыс., но затем немного снизился», — цитирует BFM.RU Грошеву.

Она напомнила, что до конца декабря все торговые операции с фьючерсами на биткоин на этой торговой площадке будут бесплатными. Это сделано, чтобы отбить клиентов у ближайшего конкурента — группы Чикагской товарной биржи, которая запустит свой фьючерсный биткоин через неделю, 18 декабря.

«Интрига в том, что вторая торговая площадка — Чикагская товарная биржа — раньше объявила о запуске деривативов, но Чикагская биржа опционов успела запустить свой фьючерс раньше и надеется, что профессиональные игроки, скорее, придут на эту биржу», — подчеркнула финансовый обозреватель.

Появление фьючерсов позволит крупным инвесторам начать работу с биткоином. Рынок фьючерсов отражает ожидание установления в ближайший месяц новых ценовых рекордов криптовалюты.

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