СМИ сообщили о возможном подорожании легковушек на 10–17% в 2018 году

Минпромторг предлагает правительству России повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые автомобили на 87–125%. В случае принятия подобной меры стоимость машин увеличится на 10–17%.

Причем отечественным производителям государство компенсирует утилизационный сбор, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в одном из автоконцернов.

Увеличение сбора будет зависеть от категорий и видов машин, объема производства и импорта, а также от их экологичности, отметили в Минпромторге. Средневзвешенная индексация сбора для легковых автомобилей составит от 15 до 17,5%, для грузовиков — от 15 до 40%.

В первую очередь утилизационный сбор ударит по чистым импортерам и иностранным концернам, построившим в России заводы и импортирующим часть моделей.

По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, подобные инициативы возникают из-за желания увеличить активы «любыми путями». Он считает, что в настоящее время цены на машины, особенно на иномарки, достаточно высоки и неподъемны для большого количества людей.

«Поэтому, я думаю, удар придется по автомобилям бюджетным, как раз по тем, которые подлежат утилизации. Что касается автомобилей бизнес- и премиум-класса, то они, скорее всего, если вырастут в цене, то незначительно», — цитирует НСН Похмелкина.

По его мнению, ситуация в стране складывается таким образом, что доходы надо повышать любыми путями, и прежде всего за счет среднего класса, «потому что олигархи — это священные коровы, а с бедных много не возьмешь», — заключил эксперт.