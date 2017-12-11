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Цикл световых шоу о Земле и Новом годе покажут на здании Манежа

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Цикл световых шоу, посвященных Году экологии, а также Новому году и Рождеству, покажут в центре Москвы. Представления будут проходить ежедневно на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» с 11 декабря по 10 января с 20:00 до 22:00 мск, сообщается на официальном портале столичного правительства.

По словам руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, горожане смогут увидеть световое шоу из любой точки Манежной площади.

Световое шоу будет состоять из трех частей. Первую посвятят Земле, центральным персонажем этой части станет мифическое существо Голем, который олицетворяет в шоу все, созданное не природой , а человеком.

Вторую и третью части посвятят Новому году и Рождеству. Под музыкальное сопровождение на световых проекциях появятся Млечный путь, резиденция Деда Мороза и другие волшебные персонажи.

Во время шоу здание Манежа будет преображаться то в деревенскую улицу, то в Вифлеемскую звезду. Рождественская история станет завершающей частью светового представления, передает телерадиокомпания «Мир».

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