Госпитализирована певица Лера Массква

Певица Лера Массква госпитализирована в одно из столичных медучреждений с ожогами рук и отравлением продуктами горения. Об этом сообщает утром в понедельник, 11 декабря, РЕН ТВ.

Пожар, как стало известно СМИ, произошел в квартире на проспекте Маршала Жукова, где живет семья певицы, в ночь на 11 декабря. Спасатели быстро справились с огнем, но пострадали также муж и сын артистки. У сына Леры Массквы отравление угарным газом, а мужчина получил ожоги и отравление, отмечает телеканал «360».

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины возгорания выясняются.

Накануне портал iz.ru сообщил, что один человек погиб при пожаре в общежитии в «новой Москве».